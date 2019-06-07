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19:50   7 Июня 2019
Россия

Елена Мильская ожидает развития системы реабилитации детей в рамках Десятилетия детства

Елена Мильская ожидает развития системы реабилитации детей в рамках Десятилетия детства

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим детям Елена Мильская провела в рамках ПМЭФ сессию, посвященную союзу государства и частного партнерства в сфере благотворительности. В дискуссии участвовали главы крупных компаний, представители фондов и государственные руководители.

В разговоре с ФАН Мильская прокомментировала итоги беседы и рассказала о планах действий в рамках Десятилетия детства в России.

На вопрос об отношении государства к благотворительным фондам она отметила, что ее Центр получает большую поддержку в Совфеде, а его председатель Валентина Матвиенко реагирует на все поступающие предложения. Мильская также заметила, что ощущает приток государственной помощи. Отделения ее центра работают в 24 регионах, для охвата всей России не хватает средств.

Мильская подчеркнула, что ожидает от государства грамотного подхода к расходованию средств на оказание помощи семьям с детьми. Заниматься благотворительностью или вести социальные проекты должны исключительно чуткие люди, отметила она.

Елена Мильская ожидает развития системы реабилитации детей в рамках Десятилетия детства

Глава попечительского совета Центра также отметила, что одной из самых актуальных задач в настоящее время стало развитие системы по реабилитации детей-инвалидов. В пример она привела статистику Минздрава, согласно которой в России 144 тысячи больных детей-инвалидов с болезнями нервной системы, из которых у 75 тысяч детей церебральный паралич.  Она выразила надежду, что Десятилетие детства принесет видимый результат и этот вопрос удастся решить.

В завершении беседы с ФАН она отметила, что перекрыть потребности в благотворительности в России только бизнесом нельзя.

Она также указала, что необходим контроль за реализацией плана мероприятий в ходе Десятилетия детства.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #благотворительность #общество #пмэф #десятилетие детства #мильская

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