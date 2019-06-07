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18:21   7 Июня 2019
Россия

Путин призвал находить компромиссы в мировой экономике

Путин призвал находить компромиссы в мировой экономике

Президент РФ Владимир Путин считает, что в нынешней мировой экономической ситуации нужно опираться на компромиссы, создавать единые правила и не нарушать нормы международного права. Об этом 7 июня он заявил на ПМЭФ, сообщает РИА Новости. 

Журналисты задали президенту вопрос, что бы он хотел изменить в мировой экономике. На это он ответил, что следует добиваться общих решений, опираясь на компромиссы. 

«Нужно вырабатывать единые правила и придерживаться норм международного права — то, о чем говорил и что предложил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций господин Гутерреш. Полностью с этим согласен», — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Ранее президент рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах. 

«Политика сегодня» напоминает, Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #экономика #политика

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