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18:44   7 Июня 2019
Россия

Рогозин пойдет в Госдуму, чтобы отправить в космос частный бизнес

Рогозин пойдет в Госдуму, чтобы отправить в космос частный бизнес

Глава госкомпании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что государство всегда выступало в качестве некоего «инкубатора» для появления частных космических инициатив. Об этом сообщает корреспондент «Политики Сегодня» с полей Петербургского международного экономического форума.

Рогозин подчеркнул, что «Роскосмос» отличается от НАСА тем, что является «материнской компанией», владеющей активами, доставшимися от космической промышленности СССР.

«Я однозначно за развитие частной космонавтики. Мы точно договоримся о разделе ниш. Мы можем предоставить возможности наших космодромов. Мы готовы идти в правительство, Госдуму, чтобы поправить законодательство, в котором есть все, кроме космической деятельности», — сказал Рогозин в ходе своего выступления на ПМЭФ.

Напомним, в конце мая гендиректор «Роскосмоса» прокомментировал попытки США вытеснить Россию на рынке космических услуг. Он заявил о намерении побороться с американцами в этой сфере и рассказал о новой отечественной ракете среднего класса «Союз-5», разработанной для захвата космического рынка. 

Рогозин пойдет в Госдуму, чтобы отправить в космос частный бизнес

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Автор: Александра Леснова
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