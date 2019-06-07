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Тереза Мэй оставила пост лидера Консервативной партии

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18:24   7 Июня 2019
Весь мир

Тереза Мэй оставила пост лидера Консервативной партии

Тереза Мэй оставила пост лидера Консервативной партии

Об этом сообщили в партийном руководящем комитете. На посту премьер-министра Великобритании она останется до момента избрания ее преемника, чья имя назовут во второй половине июля.

О планах уйти в отставку Мэй сообщила в конце мая. Принять такое решение ее вынудили однопартийцы, недовольные обновленным соглашением с ЕС по Brexit, которое составляла Тереза. На пост главы партии претендуют более 10 кандидатов.

Мэй вступила в должность главы кабинета министров летом 2016 года. Ее предшественник Дэвид Кэмерон ушел в отставку после того, как большинство британцев проголосовали на референдуме за выход из ЕС, вопреки его призывам.

Согласно итогам референдума, Британия должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако Мэй несколько месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии неоднократно отклонили. Теперь Brexit должен состояться 31 октября.

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Автор: Ольга Шпакова
#великобритания #brexit #политика #тереза мэй #весь мир

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