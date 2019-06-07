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18:08   7 Июня 2019
Россия

Московская область поднялась на две строчки в рейтинге АСИ

Московская область поднялась на две строчки в рейтинге АСИ

Седьмую строчку в Национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ в 2019 году заняла Московская область. Об этом 7 июня сообщает телеканал «360»

Как сообщает СМИ, Подмосковье поднялось в рейтинге на две строчки — с девятого на седьмое. Также сообщается, что первое место заняла Москва, а второе — Татарстан. В прошлом году в топе рейтинга находилась Тюменская область, которая в этом году оказалась на третьем.

Рейтинг составлен по результатам опроса 400 предпринимателей. Именно они оценили, как изменились условия, есть ли улучшения. 

По словам гендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой, динамика улучшения создания условий для бизнеса положительная. 

«62 региона стабильно улучшают свои результаты по 45 показателям. Конкуренция между регионами по-прежнему высокая. Попасть в двадцатку в этом году было сложнее», — сказала она. 

По традиции рейтинг озвучили на Петербургском международном экономическом форуме в рамках деловой сессии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #бизнес #московская область #пмэф

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