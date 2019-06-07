Дуров предложил работу в Telegram сотрудникам «Яндекса»

Специалисты «Яндекса» могут претендовать на работу в Telegram. Такое заявление сделал Павел Дуров 7 июня в своем Telegram-канале.

Дуров приглашает на работу сотрудников, которые занимаются сервисами рекомендации контента. Он отметил, что в техническом отношении сервис «Яндекс.Новости» его впечатляет, но минусом является цензура.

«У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей», — заявил Дуров.

Ранее сообщалось, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс. Диска» и «Яндекс. Почты», которые находятся в реестре организаторов распространения информации. При этом компания отказалась их передавать. Согласно «пакету Яровой» с 2016 года ФСБ имеет право потребовать от любого сервиса передать нужную для декодирования сообщений пользователей информацию.

В компании заявили, что важность закона они осознают, но считают, что его невозможно исполнить, не нарушив приватность данных пользователей.

Ранее за отказ передать ключи шифрования был заблокирован мессенджер Telegram, владельцем которого является Дуров.