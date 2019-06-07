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17:47   7 Июня 2019
Россия

Путин исключил возможность объединения России и Белоруссии

Путин исключил возможность объединения России и Белоруссии

Речи об объединении России и Белоруссии нет и быть не может, заявил российский лидер  на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает корреспондент «Политики Сегодня».

Комментируя слухи об объединении России и Белоруссии, он назвал белорусов, россиян и украинцев единым народом:

«Нет и быть не может. Скажу почему - потому что история сложилась таким образом, что наш единый народ, - а я считаю, что белорусы, русские и украинцы это единый народ, - много раз об этом говорил».

Путин исключил возможность объединения России и Белоруссии

В этом году ПМЭФ состоится в период с 6 по 8 июня. 

Ранее на форуме российский лидер рассказал, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Он отметил, что страна продолжает называть Россию агрессором.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #белоруссия #пмэф 2019

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