Бизнесмен Пригожин предложил Соболь и тусовке отстать от беременной Симоньян и нападать на него

Пресс-служба петербургской компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, осудила нападки юриста «ФБК» Любови Соболь на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, которая ждет ребенка.

«Евгений Викторович Пригожин категорически осуждает выходки Любови Соболь в отношении Маргариты Симоньян и предлагает Любови Соболь и так называемому ФБК, любым журналистам и активистам из демшизоидной тусовки, а также другим группам либерастов проявлять свою агрессию не в адрес Симоньян, а против него лично», — сообщили в пресс-службе «Конкорда».

Также в сообщении указывается адрес, по которому сторонники Навального «могут попытаться проявить агрессию в любое удобное для них время».

Напомним, 6 июня Симоньян была госпитализирована после того, как Соболь подкараулила ее в коридорах «Эха Москвы», настойчиво снимала на камеру, задавала вопросы о мэре столицы Сергее Собянине и преследовала, несмотря на отказ Симоньян разговаривать с Соболь.

После инцидента с сотрудницей Навального Симоньян увезли в больницу, где поставили диагноз «угроза позднего выкидыша» после психоэмоционального стресса, сообщила сама главред в своем Telegram-канале.

В мае Соболь заявила о намерении баллотироваться в муниципальные депутаты Мосгордумы от 43-го округа. Ранее сообщалось о агрессивном поведении Соболь с потенциальным избирателем. Депутат Госдумы Виталий Милонов предполагает, что скандалом с Симоньян кандидат в мундепы хочет «обставить» собственные политические неудачи.