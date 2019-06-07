Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал находить компромиссы в мировой экономике

Путин призвал находить компромиссы в мировой экономике

 Дуров предложил работу в Telegram сотрудникам «Яндекса»

Дуров предложил работу в Telegram сотрудникам «Яндекса»
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
Тереза Мэй оставила пост лидера Консервативной партии

Тереза Мэй оставила пост лидера Консервативной партии

 NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

Путин призвал находить компромиссы в мировой экономике

Путин призвал находить компромиссы в мировой экономике

 Дуров предложил работу в Telegram сотрудникам «Яндекса»

Дуров предложил работу в Telegram сотрудникам «Яндекса»
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
Тереза Мэй оставила пост лидера Консервативной партии

Тереза Мэй оставила пост лидера Консервативной партии

 NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

17:36   7 Июня 2019
Россия

Путин не поздравил Зеленского после выборов из-за антироссийской риторики

Путин не поздравил Зеленского после выборов из-за антироссийской риторики

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не поздравил избранного президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах, потому что он продолжает называть РФ агрессором. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ, передает 7 июня РИА Новости. 

«Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Но одно дело — кого-то играть, а другое — быть кем-то. Он пока никак себя не проявил, поживем — увидим»,  — прокомментировал президент. 

При этом глава государства, отвечая на вопрос, почему бы ему не встретиться с Зеленским, заявил, что ему никто не предлагал этого. Также он добавил, что Россия не отказывается от контактов с украинским главой. 

«Политика сегодня» напоминает, что Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром». Мероприятия форума пройдут под девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #путин #политика #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...