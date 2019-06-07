Путин не поздравил Зеленского после выборов из-за антироссийской риторики

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не поздравил избранного президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах, потому что он продолжает называть РФ агрессором. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ, передает 7 июня РИА Новости.

«Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Но одно дело — кого-то играть, а другое — быть кем-то. Он пока никак себя не проявил, поживем — увидим», — прокомментировал президент.

При этом глава государства, отвечая на вопрос, почему бы ему не встретиться с Зеленским, заявил, что ему никто не предлагал этого. Также он добавил, что Россия не отказывается от контактов с украинским главой.

«Политика сегодня» напоминает, что Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром». Мероприятия форума пройдут под девизом «Формируя повестку устойчивого развития».