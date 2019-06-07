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17:21   7 Июня 2019
Политика

Путин надеется на прозрачное следствие по делу Калви

Путин надеется на прозрачное следствие по делу Калви

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следствие по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви должно быть прозрачным. В случае, если обвинения доказаны не будут, их нужно снять. Об этом он заявил 7 мая во время ПМЭФ, передает корреспондент «Политики сегодня». 

«Ему инкриминируют хищение 2,5 миллиарда, это должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть сняты обвинения. Вот и все», — сказал президент. 

Путин заверил, что будет внимательно следить за делом. Он напомнил, что в мире юриспруденции существует общепринятое правило о презумпции невиновости. Это означает, что Калви считается невиновным, пока суд не вынес обвинительный приговор. Президент выразил надежду, что все процедуры будут проведены в соответствии с законодательством, прозрачно и публично. 

«А генеральная прокуратура будет за этим внимательно наблюдать», — добавил он. 

СМИ напоминает, в пятницу, 7 июня, проходит второй день Петербургского международного экономического форума. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #калви

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