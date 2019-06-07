Путин надеется на прозрачное следствие по делу Калви

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следствие по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви должно быть прозрачным. В случае, если обвинения доказаны не будут, их нужно снять. Об этом он заявил 7 мая во время ПМЭФ, передает корреспондент «Политики сегодня».

«Ему инкриминируют хищение 2,5 миллиарда, это должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть сняты обвинения. Вот и все», — сказал президент.

Путин заверил, что будет внимательно следить за делом. Он напомнил, что в мире юриспруденции существует общепринятое правило о презумпции невиновости. Это означает, что Калви считается невиновным, пока суд не вынес обвинительный приговор. Президент выразил надежду, что все процедуры будут проведены в соответствии с законодательством, прозрачно и публично.

«А генеральная прокуратура будет за этим внимательно наблюдать», — добавил он.

СМИ напоминает, в пятницу, 7 июня, проходит второй день Петербургского международного экономического форума.