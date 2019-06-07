Спецкор «Медузы» отказался делать срез ногтей при освидетельствовании
Задержанный спецкор «Медузы» Иван Голунов прошел медосвидетельствование, но отказался предоставить срезы ногтевых пластин. Они нужны для экспертизы, которая определяет, прикасался ли журналист к наркотикам.
Об этом говорится на сайте столичного главка МВД.
«Сейчас с подозреваемым организовано проведение следственных действий с участием его адвоката, который был допущен к нему в установленном порядке», — отметили в ведомстве.
Голунова задержали в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков утром 7 июня. Как сообщили в полиции, 36-летнего мужчину задержали на Цветном бульваре. При досмотре правоохранители нашли у журналиста пять свертков с неким порошком, а при обыске дома — еще один сверток, три пакета и весы.
Экспертиза установила, что это наркотик мефедрон. Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности «группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков».
Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.