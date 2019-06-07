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17:19   7 Июня 2019
Россия

Спецкор «Медузы» отказался делать срез ногтей при освидетельствовании

Спецкор «Медузы» отказался делать срез ногтей при освидетельствовании

Задержанный спецкор «Медузы» Иван Голунов прошел медосвидетельствование, но отказался предоставить срезы ногтевых пластин. Они нужны для экспертизы, которая определяет, прикасался ли журналист к наркотикам.

Об этом говорится на сайте столичного главка МВД.

«Сейчас с подозреваемым организовано проведение следственных действий с участием его адвоката, который был допущен к нему в установленном порядке», — отметили в ведомстве.

Голунова задержали в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков утром 7 июня. Как сообщили в полиции, 36-летнего мужчину задержали на Цветном бульваре. При досмотре правоохранители нашли у журналиста пять свертков с неким порошком, а при обыске дома — еще один сверток, три пакета и весы.

Экспертиза установила, что это наркотик мефедрон. Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности «группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков».

Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.

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Автор: Арсений Аскольский
#медуза #голунов #накротики

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