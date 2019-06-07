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17:06   7 Июня 2019
Россия

Путин рассказал о теплых личных отношениях с главой Китая Си Цзиньпинем

Путин рассказал о теплых личных отношениях с главой Китая Си Цзиньпинем

Президент РФ Владимир Путин сообщил на ПМЭФ, что после долгих разговоров расстался с китайским лидером в полночь и рассказал о перспективах сотрудничества с Пекином.

«Отношения с КНР — это не слова. Это конкретная политика. У нас с Си сложилось личные очень тёплые отношения. Вчера в 12 ночи расстались. По китайскому времени было уже 4 утра. И все было о чем говорить. Я вынужден был извиниться, что хозяева с гостями так не делают», — передает слова российского главы корреспондент «Политики Сегодня».

Путин рассказал о теплых личных отношениях с главой Китая Си Цзиньпинем

Президент обратил внимание на одно из крупнейших составляющих сотрудничества двух стран — энергетику, а также отметил хорошие перспективы в космической сфере и авиастроении. 

«Много направлений у нас с Китаем. Меня очень порадовало вчера: 11 групп по различным направлением. У нас такой глубины и широты отношений нет ни с одним государством сейчас», — добавил Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

На вопрос журналистов о том, могут ли торговые отношения Китаем заменить торговлю с Западом, президент ответил, что Россия «не собирается ничем заменять или подменять» эти рыночные отношения.

«Мы не строим военных союзов», — заключил президент.

Напомним, сегодня Си Цзиньпин на ПМЭФ процитировал писателя Федора Достоевского и строчку из неофициального гимн Петербурга.

Путин рассказал о теплых личных отношениях с главой Китая Си Цзиньпинем

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Автор: Александра Леснова
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