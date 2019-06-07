Путин рассказал, где место России в схватке Китая и США за первенство

Российский лидер Владимир Путин шутливо ответил на вопрос модератора пленарного заседания ПМЭФ-2019 Софико Шеварднадзе о месте РФ в торговой войне США и Китая. Он вспомнил китайскую пословицу о тиграх и обезьяне.

«Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит», — заявил Путин.

Шутку зал встретил аплодисментами. Путин продолжил, что сейчас, когда у США появились сильные конкуренты, в ход идут ограничения. По словам главы государства, к 2022 году мировая торговля может снизиться на 17% если ситуация США с Китаем не изменится.