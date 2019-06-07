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16:36   7 Июня 2019
Россия

Путин рассказал, где место России в схватке Китая и США за первенство

Путин рассказал, где место России в схватке Китая и США за первенство

Российский лидер Владимир Путин шутливо ответил на вопрос модератора пленарного заседания ПМЭФ-2019 Софико Шеварднадзе о месте РФ в торговой войне США и Китая. Он вспомнил китайскую пословицу о тиграх и обезьяне. 

«Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит», — заявил Путин.

Шутку зал встретил аплодисментами. Путин продолжил, что сейчас, когда у США появились сильные конкуренты, в ход идут ограничения. По словам главы государства, к 2022 году мировая торговля может снизиться на 17% если ситуация США с Китаем не изменится.

«Если все будет продолжаться как сегодня, все столкнутся с большими потерями. На что это будет переложено? На наших граждан. Где наше место? В борьбе за справедливые экономические связи»,— резюмировал глава государства.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #путин #китай #пмэф

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