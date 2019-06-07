Венедиктова призвали внести Соболь в стоп-лист радио за нападение на беременную Симоньян  

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в эфире «Эха Москвы» накануне обсудила с ведущей Марией Майерс судьбу Джулиана Ассанжа.

Перед передачей на Симоньян буквально набросилась соратница активиста Алексея Навального и кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Она преследовала гостью эфира с включенной камерой телефона и требовала ответить на вопросы о столичном градоначальнике Сергее Собянине.

Соболь устроила погоню, несмотря на то, что Симоньян находится в положении. «Скорую» Симоньян вызвали на «Эхе Москвы». В больнице оставили на госпитализацию.

Ранее Симоньян предупредила читателей и подписчиков, что беременна и снизит темпы работы по совету докторов, прописавших ей покой.

Однако Соболь эта информация не остановила. Ее настырное поведение вызвало негативную реакцию в российском журналистском и блогерском сообществах.

Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев отметил, что произошедшее было организовано Соболь ради хайпа.

Политолог и радиоведущий «Вести FM» Армен Гаспарян напомнил Соболь, что все в жизни возвращается.

Журналист и писатель Илиас Меркури считает, авторов провокации на самом деле больше: помимо Навального и Соболь к инциденту причастен и главред «Эха» Алексей Венедиктов.

Адвокат Виолетта Волкова, являющаяся сторонницей так называемой несистемной оппозиции, разделяет это мнение.

Как отмечает издание «ПолитЭксперт», маловероятно, что главред радиостанции был не осведомлен о том, какие встречи проходят у них в эфире. Новость об инциденте на сайте радио не вышла, только ночью в Telegram-канале были выложены формальные извинения от Венедиктова, где о преследованиях Соболь не упоминалось.

СМИ предполагает, что ситуация была спланирована следующим образом: по договоренности с Навальным в офисе «Эха Москвы» Соболь должна была якобы случайно встретить Симоньян и попиариться на ее фоне. Но она проявила инициативу и устроила преследование.

Долгое время Венедиктов представлял Соболь площадку для пропаганды идей Навального. Через «Эхо» юрист ФБК пыталась продвигать фейковые «расследования» и подвергала агрессивной критике своих оппонентов. Но вместо благодарности Соболь отплатила радиостанции скандалом, показав наплевательское отношение к своим немногочисленным сторонникам.

После такого нелицеприятного происшествия Венедиктов должен закрыть свой эфир для истеричной ставленницы Навального, считает издание.

Кроме того, из-за поведения Соболь все причастные к провокации оказались в неудобной ситуации - с одной стороны, Навальный и его протеже получили дозу негативного, но хайпа, с другой - могут лишиться единственной крупной площадки в СМИ.

Очевидно, что Венедиктов понимает, что обязан отреагировать на произошедшее, но пока предпочитает отмалчиваться. К тому же главред «Эха Москвы» известен умением приспосабливаться.

СМИ напоминает, что буквально на днях публицист Руслан Осташко рассказал об умении отечественных либералов менять взгляды на мир в зависимости от ситуации. Он привел в пример Венедиктова, тактику которого россияне прозвали «Веник приспособился». Издание выражает надежду, что главред радиостанции не последует на дно общественной жизни вслед за Соболь.