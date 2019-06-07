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NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

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16:46   7 Июня 2019
Весь мир

NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

Первый марсианский вертолет готов отправиться в космос вместе с новым ровером NASA. Об этом сказано на сайте Лаборатории реактивного движения. 

По словам руководителя проекта Мими Онг, проверки летательного аппарата должны в ближайшее время завершиться. Далее предстоит интеграция с марсоходом, которая закончится к середине лета. 

«При этом, надо понимать, что полного успеха мы достигнем только тогда, когда мы поднимемся в воздух Марса», — заявила она. 

NASA планирует, что вертолет сядет в озере Йезеро на экваторе планеты в 2021 году. Его главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка Марса на способность поддерживать жизнь. 

На борту устройства будет установлен микрофон, который позволит услышать звуки Марса. Однако этот марсоход не оснастят российским детектором воды NORD из-за внешнеполитических проблем, хотя его специально разрабатывали в РФ.

NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

Главное техническое решение пятого ровера NASA — это небольшой дрон-вертолет, призванный помочь «большому брату» найти оптимальные зоны для поиска потенциальных следов жизни. Он будет готов лететь в космос в середине июля после того, как будет соединен с марсоходом. 

Также на сайте предлагается купить «посадочный купон» для тех, кто хочет отправить свое имя на Красную планету вместе с устройством. За каждый «полет» NASA обещает начислять баллы. Так реализуется кампания для привлечения внимания общественности к миссии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #nasa #марс #марсианский вертолет

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