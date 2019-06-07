Симоньян выписали из больницы

Главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян написала в Twitter, что ее выписали из больницы. Она опубликовала фотографию выписки, в которой значится диагноз «угроза позднего выкидыша» из-за психоэмоционального стресса.

«Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам», — написала Симоньян.

Журналист также попросила извинения у всех, с кем собиралась встретиться на ПМЭФ.

Напомним, Симоньян была госпитализирована накануне после того, как одиозная соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь подкараулила ее в коридорах «Эха Москвы». Сотрудница так называемого ФБК стала настойчиво снимать на камеру и задавать беременной Симоньян вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина — женщина отказалась отвечать, но Соболь продолжила преследовать главу RT в коридорах радиостанции.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов публично извинился перед Симоньян за ситуацию, произошедшую в здании радиостанции.