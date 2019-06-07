Международный астрономический союз запустил конкурс, чтобы дать имена недавно открытым планетам, сообщили в пресс-службе организации 7 июня.

Специалисты распределили комические объекты между 100 странами. Государство, из которого лучше всего видно планету из перечня, наделяется правом дать ей имя. Так, Россия назовет газовый гигант HAT-P-3b, который находится в созвездии Большой Медведицы.

«Мы надеемся, что проект NameExoworlds напомнит нам о том, что мы все живем под одним небом и на одной планете», — отметила новый глава МАС Дебра Эльмегрин.

«Российская» планета находится в 450 световых годах от Земли. Ее открыли сравнительно недавно — в 2007 году. Год на газовом гиганте длится менее трех дней. Сам он состоит из каменистых пород и весит в 75 раз больше, чем наша планета.

Планируется, что в ноябре представители различных стран определятся с выбором. В таком случае, Международный астрономический союз опубликует результаты конкурса уже в декабре текущего года.