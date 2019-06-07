Путин поручил продумать план развития Центральной и Восточной Сибири

Владимир Путин поручил Кабмину и Российской академии наук заняться подготовкой проектов по развитию Центральной и Восточной Сибири. Отчет должен быть представлен осенью.

По словам президента, Россия уже неоднократно реализовывала крупные проекты пространственного развития, которые становились символами изменений страны.Такие комплексные проекты реализуются и сейчас, подчеркнул российский лидер.

На пленарном заседании ПМЭФ Путин заявил, что необходимо подумать о подъеме территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить и просчитать планы развития.

В данном регионе находятся богатейшие природные ресурсы и существуют возможности для развития сельского хозяйства.

Как считают российские и зарубежные эксперты, под обширные ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиции до трех триллионов рублей.

«Разумеется, при вложении со стороны государства в развитие инфрастуктуры, социальной сферы и строительство жилья», - уточнил Путин.

Освоение пространств Центральной и Восточной Сибири как научно-промышленного центра наделит регион статусом связующего звена между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая и Европы, добавил глава РФ.