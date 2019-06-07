Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин рассказал, где место России в схватке Китая и США за первенство

Путин рассказал, где место России в схватке Китая и США за первенство

 Профессор ВШЭ считает, что третье дело «ЮКОС» покажет преступность Ходорковского

Профессор ВШЭ считает, что третье дело «ЮКОС» покажет преступность Ходорковского
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

Участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Путин рассказал, где место России в схватке Китая и США за первенство

Путин рассказал, где место России в схватке Китая и США за первенство

 Профессор ВШЭ считает, что третье дело «ЮКОС» покажет преступность Ходорковского

Профессор ВШЭ считает, что третье дело «ЮКОС» покажет преступность Ходорковского
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

NASA запустит вертолет, который будет искать следы жизни на Марсе

Участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

16:24   7 Июня 2019
Россия

Путин поручил продумать план развития Центральной и Восточной Сибири

Путин поручил продумать план развития Центральной и Восточной Сибири

Владимир Путин поручил Кабмину и Российской академии наук заняться подготовкой проектов по развитию Центральной и Восточной Сибири. Отчет должен быть представлен осенью.

По словам президента, Россия уже неоднократно реализовывала крупные проекты пространственного развития, которые становились символами изменений страны.Такие комплексные проекты реализуются и сейчас, подчеркнул российский лидер.

На пленарном заседании ПМЭФ  Путин заявил, что необходимо подумать о подъеме территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить и просчитать планы развития.

Путин поручил продумать план развития Центральной и Восточной Сибири

В данном регионе находятся богатейшие природные ресурсы и существуют возможности для развития сельского хозяйства.

Как считают российские и зарубежные эксперты, под обширные ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиции до трех триллионов рублей.

«Разумеется, при вложении со стороны государства в развитие инфрастуктуры, социальной сферы и строительство жилья», - уточнил Путин.

Освоение пространств Центральной и Восточной Сибири как научно-промышленного центра наделит регион статусом связующего звена между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая и Европы, добавил глава РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #сибирь #политика #кабмин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...