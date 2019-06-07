Путин призвал регионы привлекать в нацпроекты частных инвесторов

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме призвал руководство регионов и своих полпредов по федеральным округам подключить к реализации нацпроектов частные инвестиции.

«Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные и эффективно работающие механизмы», — заявил Путин на пленарной сессии ПМЭФ 7 июня.

Ранее выступая на ПМЭФ Путин сообщил, что государство возьмет на себя финансовую и налоговую поддержку компаний, инвестирующих в российские высокие технологии.

Президент собирается подписать указ о запуске стратегии в области искусственного интеллекта, он также отметил интерес к сотрудничеству в этой сфере со стороны Китая и заявил, что приоритетной сферой в отношениях РФ и Китая является энергетика.