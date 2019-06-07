Участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Участницу шоу талантов Das Supertalent Аллу Клишту нашли мертвой в Германии. Ей было 33 года. Об этом 7 июня сообщает Daily Mail.

Девушка была уроженкой Украины, однако последние годы жила в Германии. Она работала в развлекательных центрах и ходила на кастинги в телевизионные шоу. Клишта занималась танцами и акробатикой. Она также рекордсменка по количеству вращений обруча. Участница шоу несколько раз выступала на сцене Das Supertalent, а также в других подобных конкурсах.

Как сообщает издание, тревогу о пропаже Клишты забили ее коллеги. Когда девушка не пришла на работу, им пришлось обратиться в полицию. Ее искали примерно месяц. Тело обнаружили в реке Рейн.

Вскрытие выяснило, что смерть наступила до утопления. Как считает следствие, девушку убили в другом месте, а от трупа решили избавиться, бросив его в воду.

По подозрению в убийстве задержан ее бывший молодой человек.