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16:07   7 Июня 2019
Россия

Китай пообещал поделиться с партнерами технологиями 5G

Китай пообещал поделиться с партнерами технологиями 5G

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов делиться технологиями сети связи пятого поколения (5G) с партнерами. Китай выступает твердым сторонником экономической глобализации, подчеркнул он на заседании в рамках ПМЭФ.

«Китай будет последовательно расширять открытость, в частности доступ на рынок, создавать благоприятную среду для конкуренции», — подчеркнул председатель КНР.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что РФ и китайская Huawei обсуждают стратегии по присутствию на рынках сети 5G, облачные сервисы, а также сотрудничество с российскими компаниями.

Технологии 5G позволят обмениваться данными в режиме реального времени на скорости свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Международный союз электросвязи намерен внедрить новый стандарт к 2020 году.  

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Автор: Арсений Аскольский
#си цзиньпин #китай #пмэф

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