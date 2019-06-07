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15:52   7 Июня 2019
Россия

Путин заявил, что «цифрового омбудсмена» создали в интересах бизнеса

Путин заявил, что «цифрового омбудсмена» создали в интересах бизнеса

Проблемы бизнеса в России будет решать «цифровой омбудсмен», который заработает уже в этом году. С таким заявлением выступит президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ, передает 7 июня корреспондент «Политики сегодня».

По словам президента, уже в 2019 году заработает так называемый «цифровой омбудсмен». Предприниматели смогут использовать цифровую платформу, чтобы сообщать о нарушениях со стороны правоохранительных органов. 

«И такая открытость, на мой взгляд, может стать залогом доверия между обществом, бизнесом и государством», — заявил Путин на пленарной сессии форума. 

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что проблема необоснованных штрафов для предпринимателей остается нерешенной, несмотря на снижение проверок. Тогда Путин поручил правительству и прокуратуре проработать меры для разрешения ситуации. 

СМИ напоминает, Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #цифровой омбудсмен

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