Путин заявил, что «цифрового омбудсмена» создали в интересах бизнеса

Проблемы бизнеса в России будет решать «цифровой омбудсмен», который заработает уже в этом году. С таким заявлением выступит президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ, передает 7 июня корреспондент «Политики сегодня».

По словам президента, уже в 2019 году заработает так называемый «цифровой омбудсмен». Предприниматели смогут использовать цифровую платформу, чтобы сообщать о нарушениях со стороны правоохранительных органов.

«И такая открытость, на мой взгляд, может стать залогом доверия между обществом, бизнесом и государством», — заявил Путин на пленарной сессии форума.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что проблема необоснованных штрафов для предпринимателей остается нерешенной, несмотря на снижение проверок. Тогда Путин поручил правительству и прокуратуре проработать меры для разрешения ситуации.

СМИ напоминает, Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.