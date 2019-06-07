Путин заявил, что Россия готова к вызовам и переменам

Россия готова к переменам и приглашает всех к сотрудничеству, заявил президент Владимир Путин на на пленарном заседании ПМЭФ.

Он отметил, что в России уже началась реализация стратегических программ, многие из которых носят глобальный характер.

По словам президента, скорость и масштаб происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории и в этой эпохе важно объединять усилия для решения общих задач.

Ранее сообщалось, что российский лидер в ходе своего выступления на форуме пообещал, что Россия не пойдет путем изоляционизма. Президент подчеркнул, что Россия не может строить планы на развитие вне глобального контекста.

Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 6 по 8 июня. Путин прибыл в Петербург накануне, в четверг. Главу РФ в рамках форума ожидает ряд деловых встреч.