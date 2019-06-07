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15:36   7 Июня 2019
Россия

Путин предупредил мир о неуправляемом всплеске миграции из-за изменения климата

Путин предупредил мир о неуправляемом всплеске миграции из-за изменения климата

Президент РФ Владимир Путин рассказал о масштабных потрясениях от экологических и климатических проблем, выступая на ПМЭФ. Его слова 7 июня передает корреспондент «Политики сегодня». 

Президент обеспокоен кризисом и растущими климатическими и экологическими вызовами, которые угрожают благополучию всего человечества. 

«Климат и экология уже стали объективным фактором мирового развития», — сказал он на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Путин предупредил о неуправляемом всплеске миграции из-за изменения климата

По его словам, проблемы чреваты масштабными потрясениями. Речь идет о новом, неуправляемом всплеске миграции, росте нестабильности и подрыве безопасности на планете.

СМИ напоминает, 7 июня, в пятницу, проходит второй день Петербургского международного экономического форума. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #климат #общество #экология

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