Президент РФ Владимир Путин рассказал о масштабных потрясениях от экологических и климатических проблем, выступая на ПМЭФ. Его слова 7 июня передает корреспондент «Политики сегодня».

Президент обеспокоен кризисом и растущими климатическими и экологическими вызовами, которые угрожают благополучию всего человечества.

«Климат и экология уже стали объективным фактором мирового развития», — сказал он на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

По его словам, проблемы чреваты масштабными потрясениями. Речь идет о новом, неуправляемом всплеске миграции, росте нестабильности и подрыве безопасности на планете.

СМИ напоминает, 7 июня, в пятницу, проходит второй день Петербургского международного экономического форума.