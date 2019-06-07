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15:41   7 Июня 2019
Россия

Путин назвал доллар инструментом давления США на мир

Путин назвал доллар инструментом давления США на мир

Российский лидер Владимир Путин заявил, что доверие к американской валюте в мире падает, но власти США сами в этом виноваты. Теперь настало время переосмыслить доллар, подчеркнул глава государства на выступлении в рамках ПМЭФ.

Путин подчеркнул, что ставший мировой резервной валютой доллар стал инструментом давления страны-эмитента на весь остальной мир. При этом созданные десятилетия назад институты мировой финансовой системы не учитывают появление новых экономических центров, отметил президент РФ.

Он назвал это большой ошибкой финансовых и политических властей США, которые «сами подрывают свои преимущества».

«Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара», — отметил Путин.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #доллар #пмэф

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