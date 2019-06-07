Путин назвал доллар инструментом давления США на мир

Российский лидер Владимир Путин заявил, что доверие к американской валюте в мире падает, но власти США сами в этом виноваты. Теперь настало время переосмыслить доллар, подчеркнул глава государства на выступлении в рамках ПМЭФ.

Путин подчеркнул, что ставший мировой резервной валютой доллар стал инструментом давления страны-эмитента на весь остальной мир. При этом созданные десятилетия назад институты мировой финансовой системы не учитывают появление новых экономических центров, отметил президент РФ.

Он назвал это большой ошибкой финансовых и политических властей США, которые «сами подрывают свои преимущества».