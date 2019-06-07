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15:37   7 Июня 2019
Россия

Си Цзиньпин процитировал на ПМЭФ неофициальный гимн Петербурга

Си Цзиньпин процитировал на ПМЭФ неофициальный гимн Петербурга

Китайский глава Си Цзиньпин на Петербургском международном экономическом форуме озвучил цитату из неофициального гимна Северной столицы  — «Город над вольной Невой…». Об этом сообщает корреспондент «Политики Сегодня» с полей форума.

Генсек ЦК Коммунистической партии Китая отметил, что Петербург «одновременно озаряется классическим колоритом и элегантностью современного времени».

«Город нашей славы трудовой». Песня, сыгранная на рояле когда-то президентом Путиным показывает какой важный город, — сказал Си Цзиньпин.

Также глава Китая процитировал Федора Достоевского в своем выступлении. Он заявил, что «красота спасет мир».

Ранее в ходе выступления на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетной сферой в отношениях РФ и Китая является энергетика. Он напомнил о совместных проектах двух стран — освоении месторождений в Восточной Сибири и строительстве трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан. Российский лидер отметил, что китайская сторона также проявляет интерес к совместному с РФ развитию искусственного интеллекта.

Глава Китая процитировал на ПМЭФ неофициальный гимн Петербурга

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Автор: Александра Леснова
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