Глава Китая процитировал на ПМЭФ неофициальный гимн Петербурга

Китайский глава Си Цзиньпин на Петербургском международном экономическом форуме озвучил цитату из неофициального гимна Северной столицы — «Город над вольной Невой…». Об этом сообщает корреспондент «Политики Сегодня» с полей форума.

Генсек ЦК Коммунистической партии Китая отметил, что Петербург «одновременно озаряется классическим колоритом и элегантностью современного времени».

«Город нашей славы трудовой». Песня, сыгранная на рояле когда-то президентом Путиным показывает какой важный город, — сказал Си Цзиньпин.

Также глава Китая процитировал Федора Достоевского в своем выступлении. Он заявил, что «красота спасет мир».

Ранее в ходе выступления на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетной сферой в отношениях РФ и Китая является энергетика. Он напомнил о совместных проектах двух стран — освоении месторождений в Восточной Сибири и строительстве трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан. Российский лидер отметил, что китайская сторона также проявляет интерес к совместному с РФ развитию искусственного интеллекта.