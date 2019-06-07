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15:21   7 Июня 2019
Россия

Путин пообещал финансовую поддержку компаниям, инвестирующим в высокие технологии

Путин пообещал финансовую поддержку компаниям, инвестирующим в высокие технологии

Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что государство возьмет на себя финансовую и налоговую поддержку компаний, которые инвестируют в высокие технологии в России.

Ранее в ходе форума стало известно, что глава РФ в ближайшее время подпишет указ о запуске стратегии в области искусственного интеллекта. Также Путин дал распоряжение правительству наладить партнерство крупных компаний с государством в этой области. 

Напомним, что Петербургский международный экономический форум стартовал накануне и продлится по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия являются «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром». 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #технологии #инвестиции #пмэф

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