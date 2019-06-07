Путин пообещал финансовую поддержку компаниям, инвестирующим в высокие технологии

Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что государство возьмет на себя финансовую и налоговую поддержку компаний, которые инвестируют в высокие технологии в России.

Ранее в ходе форума стало известно, что глава РФ в ближайшее время подпишет указ о запуске стратегии в области искусственного интеллекта. Также Путин дал распоряжение правительству наладить партнерство крупных компаний с государством в этой области.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум стартовал накануне и продлится по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия являются «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром».