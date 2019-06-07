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15:23   7 Июня 2019
Россия

Путин осудил попытки США влиять на весь мир

Путин осудил попытки США влиять на весь мир

США противоречат логике нормального межгосударственного общения, распространяя свою юрисдикцию на весь мир. С таким мнением российский лидер Владимир Путин выступил на ПМЭФ, передает 7 июня корреспондент «Политики сегодня». 

По словам Путина, на сегодняшний день возникают два сценария дальнейших событий. 

«Первый — это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя. Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир»,- заявил он. 

Как добавил Путин, такая модель противоречит логике нормального межгосударственного общения, но самое главное — не отвечает задачам будущего. 

Путин осудил попытки США влиять на весь мир

«Политика Сегодня» напоминает, в пятницу, 7 июня, проходит второй день Петербургского международного экономического форума.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #путин #политика #весь мир

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