Путин осудил попытки США влиять на весь мир

США противоречат логике нормального межгосударственного общения, распространяя свою юрисдикцию на весь мир. С таким мнением российский лидер Владимир Путин выступил на ПМЭФ, передает 7 июня корреспондент «Политики сегодня».

По словам Путина, на сегодняшний день возникают два сценария дальнейших событий.

«Первый — это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя. Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир»,- заявил он.

Как добавил Путин, такая модель противоречит логике нормального межгосударственного общения, но самое главное — не отвечает задачам будущего.

«Политика Сегодня» напоминает, в пятницу, 7 июня, проходит второй день Петербургского международного экономического форума.