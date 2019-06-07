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15:13   7 Июня 2019
Россия

Путин призвал бизнес помочь России стать средне-европейской страной

Путин призвал бизнес помочь России стать средне-европейской страной

Российский президент Владимир Путин призвал бизнес сделать все, чтобы Россия по всем показателям стала средне-европейской страной, а не юго-восточной, что происходит сейчас. Такое заявление он сделал на пленарном заседании в рамках ПМЭФ в пятницу, 7 июня

«Сегодня ВВП в России 39 тысяч долларов на душу населения. На этом же уровне страны южной и восточной Европы», — подчеркнул глава государства. 

Путин указал, что России необходимо закрепиться на средне-европейских уровнях по всем показателям качества жизни людей.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #экономика #бизнес #пмэф

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