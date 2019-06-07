Профессор ВШЭ считает, что третье дело «ЮКОС» покажет преступность Ходорковского

Расследование третьего дела «ЮКОС» стало правильным шагом, уверен профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Он дал интервью «Экономике сегодня» 7 июня.

Ранее на ПМЭФ-2019 генеральный прокурор Юрий Чайка подтвердил, что правоохранительные органы выясняют, как бежавший олигарх Михаил Ходорковский взял под контроль государственные активы, которые стали основой «ЮКОС». По версии следствия, которую приводил телеканал НТВ, в результате спланированной аферы деньги поступали на счета частным лицам.

Согласно российскому законодательству, расследование должен проводить Следственный комитет. Чайка согласился лишь с тем, что оно проходит на протяжении нескольких лет.

«Когда появляются новые материалы о нарушениях закона, Генеральная прокуратура РФ просто обязана, независимо от того, скрывается или нет обвиняемый, то есть Ходорковский, за границей, проверить эти новые факты и обстоятельства», — отметил эксперт.

Здесь речь идет о данных, которых не было в предыдущих процессах против олигарха и его сообщников. Матвейчев не исключил, что Россия потребует экстрадиции Ходорковского, который проживает в Великобритании.

«Здесь есть две развилки. Первая – аргументы следствия в суде устоят, после чего наша страна будет требовать экстрадиции Ходорковского. Вторая – аргументы не устоят, и тогда это дело будет направлено на доследование или будут какие-то другие процессуальные действия», — объяснил профессор.

Ходорковский бежал за границу после освобождения из колонии. О стране проживания он официально не заявляет, однако многие считают, что убежищем стала Великобритания. В 2016 году Следком объявил его в международный розыск. Причиной послужило убийство мэра Нефтюганска Владимира Петухова. Интерпол же отказался удовлетворять запрос.

Эксперт считает, что на данный момент, а именно «в условиях «Холодной войны», не стоит надеется на экстрадицию обвиняемого. Ситуация может измениться через несколько лет, так как Запад начал пересматривать отношение к России. К тому же, «покрывание» Ходорковского негативно влияет на общество и дискредитирует власти европейских стран. Это станет еще более явным, когда Россия опубликует результаты расследования.

«В них будет показано и обнародовано, что это [Ходорковский] уголовник и вор, причем очевидно, что такому человеку никто в Европе из приличного общества не подаст своей руки», — уверен собеседник.

Кстати, даже после побега из России предприниматель не перестал нарушать законы. Учитывая, что он нажил свое состояние на захвате госсобственности и получении прибыли с нее, его нельзя и бизнесменом назвать.

Именно поэтому Ходорковский начал помогать пропагандистам Запада, которые видят в нем «политическое» и общественное лицо. Кроме этого, он спонсирует сомнительные проекты, в частности смерти людей. Сейчас можно только догадываться о количестве преступлений, который совершил «бизнесмен».