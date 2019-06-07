Путин подпишет указ о стратегии в области искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин в ближайшее время подпишет указ о запуске стратегии в области искусственного интеллекта. Об этом он заявил, выступая на ПМЭФ, передает 7 июня корреспондент «Политики сегодня».

По словам президента, Россия подготовила многообещающую стратегию в области искусственного интеллекта. Он также поручил правительству наладить партнерство крупных компаний с государством в этой области.

«Наши огромные возможности за счёт искусственного интеллекта к 2024 году […] в 17 раз и пол триллиона долларов», — заявил Путин на форуме.

Ранее президент сообщал, что Россия не может строить планы на развитие без глобальной повестки.

«Политика сегодня» напоминает, Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром».