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15:00   7 Июня 2019
Россия

Путин назвал санкции США против Huawei «первой войной наступающей цифровой эпохи»

Путин назвал санкции США против Huawei «первой войной наступающей цифровой эпохи»

Российский лидер Владимир Путин раскритиковал противников строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, против проекта выступают те, кто привык к вседозволенности и к тому, что по счетам платят другие.

Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. Глава государства подчеркнул, что «Северный поток-2» полностью отвечает интересам всех участников. 

«Но проект бесконечно пытаются торпедировать», — напомнил Путин.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной более 1200 километров. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. До конца 2019 года планируется проложить две ветки газопровода.

Путин осудил противников «Северного потока-2»

Президент РФ также заступился за китайскую компанию Huawei. Он заявил, что ее пытаются бесцеремонно вытолкнуть с рынка.

«Это уже называют в некоторых кругах первой войной наступающей цифровой эпохи», — заявил Путин.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #пмэф #северный поток-2 #huawei

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