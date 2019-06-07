Путин осудил противников «Северного потока-2»

Российский лидер Владимир Путин раскритиковал противников строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, против проекта выступают те, кто привык к вседозволенности и к тому, что по счетам платят другие.

Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. Глава государства подчеркнул, что «Северный поток-2» полностью отвечает интересам всех участников.

«Но проект бесконечно пытаются торпедировать», — напомнил Путин.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной более 1200 километров. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. До конца 2019 года планируется проложить две ветки газопровода.

Президент РФ также заступился за китайскую компанию Huawei. Он заявил, что ее пытаются бесцеремонно вытолкнуть с рынка.