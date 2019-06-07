Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал бизнес помочь России стать средне-европейской страной

Путин призвал бизнес помочь России стать средне-европейской страной

 Соболь и Навальный глумятся над беременной Симоньян в соцсетях

Соболь и Навальный глумятся над беременной Симоньян в соцсетях
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
Замглавы МИД РФ Богданов посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы

Замглавы МИД РФ Богданов посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы

 САА отразили внезапное нападение боевиков на севере Хама

САА отразили внезапное нападение боевиков на севере Хама

Путин призвал бизнес помочь России стать средне-европейской страной

Путин призвал бизнес помочь России стать средне-европейской страной

 Соболь и Навальный глумятся над беременной Симоньян в соцсетях

Соболь и Навальный глумятся над беременной Симоньян в соцсетях
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

 Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность
Замглавы МИД РФ Богданов посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы

Замглавы МИД РФ Богданов посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы

 САА отразили внезапное нападение боевиков на севере Хама

САА отразили внезапное нападение боевиков на севере Хама

14:50   7 Июня 2019
Россия

Путин пообещал, что Россия не пойдет путем изоляционизма

Путин пообещал, что Россия не пойдет путем изоляционизма

России нельзя строить планы на развитие вне глобального контекста. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. 

По мнению Путина, действующая модель мировых экономических отношений пребывает в кризисе, несмотря на рост. 

«Развитие России просто в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки», — заявил он. 

Также российский лидер считает, что глобальная торговля теперь не является безусловным двигателем мировой торговли. При этом новый механизм еще не заработал. 

По мнению Путина, прежние модели развития помогали западным странам. Однако с ростом конкуренции они начали применять санкции, заявил президент, выступая на форуме ПМЭФ. 

«Политика сегодня» напоминает, Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #санкции #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...