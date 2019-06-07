России нельзя строить планы на развитие вне глобального контекста. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По мнению Путина, действующая модель мировых экономических отношений пребывает в кризисе, несмотря на рост.

«Развитие России просто в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки», — заявил он.

Также российский лидер считает, что глобальная торговля теперь не является безусловным двигателем мировой торговли. При этом новый механизм еще не заработал.

По мнению Путина, прежние модели развития помогали западным странам. Однако с ростом конкуренции они начали применять санкции, заявил президент, выступая на форуме ПМЭФ.

«Политика сегодня» напоминает, Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.