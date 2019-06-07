Центр ядерной медицины построят в Тверской области к 2021 году

Медицинское учреждение с новейшими методами диагностики онкологии появится в Твери.

В ходе ПМЭФ глава Тверской области Игорь Руденя провел встречу с главой правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» (ЛДЦ МИБС) Аркадием Столпнером.

Известно, что компания уже заявила о намерении построить центр, однако подписание документов еще не состоялось. В ходе встречи Руденя отметил важность своевременной диагностики заболеваний.

Кадры для работы в новом центре будут готовить при взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом. Центр разместят на базе уже имеющейся клинической больницы № 7.

Проект планируют реализовать в течение 12-14 месяцев. На него планируют выделить 250 миллионов рублей.