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15:07   7 Июня 2019
Россия

Центр ядерной медицины построят в Тверской области к 2021 году

Центр ядерной медицины построят в Тверской области к 2021 году

Медицинское учреждение с новейшими методами диагностики онкологии появится в Твери.

В ходе ПМЭФ глава Тверской области Игорь Руденя провел встречу с главой правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» (ЛДЦ МИБС) Аркадием Столпнером. 

Известно, что компания уже заявила о намерении построить центр, однако подписание документов еще не состоялось. В ходе встречи Руденя отметил важность своевременной диагностики заболеваний.

Кадры для работы в новом центре будут готовить при взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом. Центр разместят на базе уже имеющейся клинической больницы № 7.

Проект планируют реализовать в течение 12-14 месяцев. На него планируют выделить 250 миллионов рублей.

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Автор: Ольга Шпакова
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