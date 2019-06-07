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14:44   7 Июня 2019
Политика

Путин заявил, что энергетика является приоритетной сферой в отношениях РФ и Китая

Путин заявил, что энергетика является приоритетной сферой в отношениях РФ и Китая

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ и Китай уделяют приоритетное внимание развитию отношений в энергетической сфере. Об этом он сообщил на встрече с участниками российско-китайского энергетического форума в рамках ПМЭФ.

«Энергетика является одной из ключевых, наиболее динамично развивающихся сфер в российско-китайском взаимодействии», — заявил Путин. 

По его словам, самые значимые совместные проекты — освоение месторождений в Восточной Сибири, строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан с ответвлением на Дацин. Глава государства напомнил, что «Газпром» реализует вместе с китайскими компаниями проект «Сила Сибири», а «Новатэк» привлек инвесторов из Китая в проект «Ямал СПГ».

Путин отметил, что РФ — крупнейший поставщик энергоресурсов в Китай. Экспорт нефти из РФ в минувшем году превысил 67 миллионов тонн.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #китай #пмэф #энергетика

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