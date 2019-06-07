РФ направит 30 миротворцев в ЦАР

Российская Федерация в ближайшее время направит 30 миротворцев в миссию ООН в Центральноафриканскую Республику. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, сообщает 7 июня РИА Новости.

«Решение принято направить в миссию ООН в ЦАР 30 представителей России. Я думаю, это случится в ближайшее время», — сказал он.

Об этом Богданов заявил в кулуарах Петербургского экономического форума.

Ранее замглавы МИД РФ заявлял, что в ООН поприветствуют такой шаг со стороны России, ведь это «вклад в общее дело».

«Политика сегодня» напоминает, кризис в ЦАР обострился в декабре 2013 года. Тогда в Банги произошли столкновения боевиков и противостоящих им повстанцев-христиан. Согласно предоставленным ООН данным за время конфликта около миллиона человек покинули свои дома, а погибли примерно шесть тысяч человек.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.