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14:36   7 Июня 2019
Россия

РФ направит 30 миротворцев в ЦАР

РФ направит 30 миротворцев в ЦАР

Российская Федерация в ближайшее время направит 30 миротворцев в миссию ООН в Центральноафриканскую Республику. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, сообщает 7 июня РИА Новости. 

«Решение принято направить в миссию ООН в ЦАР 30 представителей России. Я думаю, это случится в ближайшее время», — сказал он. 

Об этом Богданов заявил в кулуарах Петербургского экономического форума. 

Ранее замглавы МИД РФ заявлял, что в ООН поприветствуют такой шаг со стороны России, ведь это «вклад в общее дело». 

«Политика сегодня» напоминает, кризис в ЦАР обострился в декабре 2013 года. Тогда в Банги произошли столкновения боевиков и противостоящих им повстанцев-христиан. Согласно предоставленным ООН данным за время конфликта около миллиона человек покинули свои дома, а погибли примерно шесть тысяч человек. 

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оон #политика #мировторцы

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