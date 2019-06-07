Замглавы МИД РФ Богданов посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, отвечая на вопрос корреспондента «Политики Сегодня» на ПМЭФ, не взялся говорить об интересах Великобритании в Судане, однако рассказал о российских интересах на Черном континенте.

«Это надо у них [британцев] спросить, я не знаю. Я знаю, какие у нас интересы. У нас интерес в том, чтобы страна развивалась. А для этого нужна стабильность, безопасность. Мы видим обеспечение этих задач на путях национального, конструктивного диалога между самими суданцами. Они знают собственные проблемы, и мы всегда говорим: африканским проблемам нужно искать африканские решения. А суданским — суданские решения», - сказал Богданов.

Решение Форин-офиса вызвать посла Судана в минувший четверг в связи с «достоверными сообщениями о применении насилия против участников мирной акции протеста» в столице страны Хартуме Богданов счел неоправданным.

«Почему они [британцы] должны его [суданского посла] вызывать, я не знаю. Думаю, не надо им [суданцам] мешать решать свои проблемы», - сказал дипломат.

После длительных акций протеста, на фоне тяжелой ситуации в экономике, 11 апреля армия отстранила от власти президента Судана Омара аль-Башира, который находился у власти 30 лет. Власть в стране перешла к Переходному военному совету (ПВС), который распустил парламент и приостановил действие конституции. Оппозиция выступила за скорейшее формирование гражданского правительства и организовала забастовку против военных.

В минувший понедельник, 3 июня, суданские силовики разогнали митингующих на площади перед штаб-квартирой командования вооруженными силами в Хартуме.