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Замглавы МИД РФ Богданов посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы

Замглавы МИД РФ Богданов посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы

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14:23   7 Июня 2019
Весь мир

Замглавы МИД РФ Богданов посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы

Замглавы МИД РФ Богданов посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, отвечая на вопрос корреспондента «Политики Сегодня» на ПМЭФ, не взялся говорить об интересах Великобритании в Судане, однако рассказал о российских интересах на Черном континенте.

«Это надо у них [британцев] спросить, я не знаю. Я знаю, какие у нас интересы. У нас интерес в том, чтобы страна развивалась. А для этого нужна стабильность, безопасность. Мы видим обеспечение этих задач на путях национального, конструктивного диалога между самими суданцами. Они знают собственные проблемы, и мы всегда говорим: африканским проблемам нужно искать африканские решения. А суданским — суданские решения», - сказал Богданов.

Замглавы МИД РФ Богданов посоветовал Британии не мешать Судану решать свои проблемы

Решение Форин-офиса вызвать посла Судана в минувший четверг в связи с «достоверными сообщениями о применении насилия против участников мирной акции протеста» в столице страны Хартуме Богданов счел неоправданным.

«Почему они [британцы] должны его [суданского посла] вызывать, я не знаю. Думаю, не надо им [суданцам] мешать решать свои проблемы», - сказал дипломат.

После длительных акций протеста, на фоне тяжелой ситуации в экономике, 11 апреля армия отстранила от власти президента Судана Омара аль-Башира, который находился у власти 30 лет. Власть в стране перешла к Переходному военному совету (ПВС), который распустил парламент и приостановил действие конституции. Оппозиция выступила за скорейшее формирование гражданского правительства и организовала забастовку против военных. 

В минувший понедельник, 3 июня, суданские силовики разогнали митингующих на площади перед штаб-квартирой командования вооруженными силами в Хартуме. 

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Автор: Марк Григорьев
#великобритания #мид рф #судан #богданов #хартум

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