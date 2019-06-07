Путин утвердил переход бывшего завода Порошенко в госсобственность РФ

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал экс-главе Украины Петру Порошенко, переходит в государственную собственность России, согласно указу российского президента Владимира Путина. Документ опубликовали на сайте правовой информации 7 июня.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» в акционерное общество, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности», — указано в документе.

В ближайшие два с половиной года Объединенная судостроительная корпорация получит полный пакет акций, за исключением одной. Бывшее владение Порошенко станет главной ремонтной базой для кораблей Черноморского флота РФ.

Российские власти национализировали Севморзавод в пользу Севастополя в 2015 году. На данный момент специалисты занимаются модернизацией и техническим перевооружением здания.