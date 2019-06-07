Соболь и Навальный глумятся над беременной Симоньян в соцсетях

Сторонники блогера Алексея Навального начали травить беременного главреда телеканала RT Маргариту Симоньян после преследования журналистки юристом «ФБК» Любовью Соболь в коридорах радиостанции «Эха Москвы». Об этом сообщает портал Nation News.

Напомним, в четверг беременная Симоньян была госпитализирована после того, как Соболь полчаса караулила ее в коридорах «Эха Москвы», настойчиво снимала на камеру и задавала вопросы о мэре Москвы Сергее Собянине.

После отказа журналистки общаться с Соболь, та продолжила преследование женщины — сотрудникам радиостанции пришлось спрятать Симоньян в кабинете и попросить соратницу Навального покинуть здание.

Самочувствие Симоньян резко ухудшилось после инцидента с Соболь, ей вызвали скорую и увезли в больницу. Telegram-канал RT сообщает об угрозе прерывания беременности. Навальный и Соболь хладнокровно высказались о произошедшем в соцсетях, а их сторонники начали травить Симоньян в комментариях.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов публично извинился перед Симоньян за ситуацию, произошедшую в здании радиостанции.

Напомним, в середине мая Соболь заявила о выдвижении в Мосгордуму от округа № 43 — это Арбат, Хамовники и Пресненский районы Москвы. Ранее юрист избила потенциального избирателя. Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что скандалом с Симоньян кандидат в мундепы пытается «обставить» личные политические неудачи.