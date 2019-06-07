САА отразили внезапное нападение боевиков на севере Хама

Боевики запрещенной группировки «Тахрир аш-Шам» вновь нарушили режим тишины и атаковали позиции САА. В наступательной операции участвовали более 500 джихадистов при поддержке танков и БМП. Об этом 7 июня сообщает ФАН.

По информации агентства, террористы развернули боевые действия в целом ряде районов на севере Хамы. Боевики не менее четырех раз напали на слабо прикрытый фланг сирийских войск.

Во время операции радикалы использовали тяжелое вооружение, а также бронетехнику. Как сообщает ФАН, в состав группировки входили шесть танков, четыре БМП и не менее 20 «техничек» с крупнокалиберными пулеметами. Также для уничтожения правительственных сил использовались тяжелые минометы и системы залпового огня.