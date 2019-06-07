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 САА отразили внезапное нападение боевиков на севере Хама

САА отразили внезапное нападение боевиков на севере Хама

14:22   7 Июня 2019
Весь мир

САА отразили внезапное нападение боевиков на севере Хама

САА отразили внезапное нападение боевиков на севере Хама

Боевики запрещенной группировки «Тахрир аш-Шам» вновь нарушили режим тишины и атаковали позиции САА. В наступательной операции участвовали более 500 джихадистов при поддержке танков и БМП. Об этом 7 июня сообщает ФАН. 

По информации агентства, террористы развернули боевые действия в целом ряде районов на севере Хамы. Боевики не менее четырех раз напали на слабо прикрытый фланг сирийских войск. 

Во время операции радикалы использовали тяжелое вооружение, а также бронетехнику. Как сообщает ФАН, в состав группировки входили шесть танков, четыре БМП и не менее 20 «техничек» с крупнокалиберными пулеметами. Также для уничтожения правительственных сил использовались тяжелые минометы и системы залпового огня. 

Атака террористов не состоялась. САА удалось уничтожить пять танков, три БМП, девять пикапов и несколько РСЗО и минометов. Правительственные войска также уничтожили до 130 боевиков. Тем, кому удалось уцелеть, отступают в направлении Аль-Латамины. 

Однако боевики не считают это проигрышем. Их медиаресурсы заявляют, что началась «вторая фаза» контрудара, цель которой, вероятно, Кафр-Набуда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #политика #весь мир

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