Володин заявил, что РФ выполнит обязательства перед гражданами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия выдержит санкции и выполнит все обязательства перед гражданами. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу, 7 июня.

«Как кому-то бы ни хотелось нас разрушить, это не получится», — заявил спикер парламента.

Володин подчеркнул, что антироссийские санкции стали неизбежны, как только РФ стала развиваться, в том числе как игрок на экономическом поле. Он также отметил, что ситуация вокруг Крыма послужила лишь поводом для введения санкций, а не причиной для них.

«То, что у нас сегодня происходит - это торговые войны», — резюмировал Володин.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение приняли жители полуострова на референдуме. Более 90% участников голосования высказались за воссоединение. Несмотря на убедительные итоги референдума, Евросоюз отказался признавать Крым частью РФ.