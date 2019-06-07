День России стал праздником для трети россиян
Фонд «Общественное мнение» провел опрос на тему Дня России. Результаты представлены на официальном сайте организации.
Респондентов спросили название праздника, который отмечают 12 июня. Более половины людей ответили правильно — «День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете России», 27 процентов опрощенных ошиблись, а оставшиеся затруднились ответить.
34 процента респондентов воспринимают этот день как праздник, а для 56 процентов он просто стал дополнительным выходным. Кроме этого, социологи узнали у россиян, правильно ли, что дата принятия декларации о суверенитете страны стала государственным праздником. 70 процентов респондентов положительно ответили, еще 20 не смогли решить, а десять процентов отнеслись отрицательно.
Опрос «ФОМнибус» проходил с 1 по 2 июня в 104 населенных пунктах, которые охватили 53 субъекта Российской Федерации. В нем поучаствовало полторы тысячи людей.
Декларацию о государственном суверенитете РФ приняли 12 июня 1990 года. Годовщина события отмечается на государственном уровне как День России.