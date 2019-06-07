ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Мороз запросила у Киева 256 человек для обмена «всех установленных на всех установленных». Об этом 7 июня сообщают РИА Новости.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп прошло в среду в Минске. В следующий раз участники группы встретятся 19 июня.

По словам Мороз, все предложения будут готовы к следующему заседанию, и от украинской стороны тоже.

«На данный момент мы запрашиваем у украинской стороны 256 человек, из них на данный момент нам удалось установить 96 человек. Украинской стороне на данный момент мы подтверждаем 15 человек», — сказала она.

Последний раз Киев и Донбасс менялись пленными два года назад. Тогда стороны конфликта заявляли, что продолжат освобождать задержанных.