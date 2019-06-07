Гибели журналистов в ЦАР можно было избежать при соблюдении мер безопасности, уверен Богданов

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов на полях ПМЭФ прокомментировал ход расследования убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР.

Корреспондент ФАН задал Богданову вопрос касательно фигурирующих в фильме-расследовании ФАН доказательств того, что журналистов подставил «Центр управления расследованиями», который получал средства от беглого олигарха Михаила Ходорковского с целью дискредитировать РФ.

Факты говорят, что отправившие их в Африку структуры не дали им должную охрану, а их связной мог иметь отношение к с иностранными спецслужбами.

Как отметил Богданов, в странах с осложненной военно-политической обстановкой представители СМИ ради своей безопасности должны уведомлять МИД РФ, но ЦУР этими мерами пренебрег.

Если журналисты выезжают, нужно, чтобы МИД и посольство знали и в случае необходимости оказали содействие. И, конечно, чтоб законные власти знали. Потому что они отвечают за безопасность. А когда приезжают инкогнито, непонятно, зачем, как и почему, то, к глубокому сожалению, случаются такие трагедии», — сказал он.

Богданов также отметил, что ему было бы интересно ознакомиться с расследованием ФАН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства.

Журналисты прибыли в ЦАР 28 июля 2018 года по туристическим визам и с поддельными удостоверениями ООН, чтобы попытаться найти следы мифической ЧВК «Вагнера». Через трое суток их обнаружили мертвыми в одном из самых опасных районов. Расследованием дела занимаются органы ЦАР и СК РФ.

Ранее ФАН представило расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». Агентство наняло частного детектива Евгения Гвоздева в феврале для проверки данных и уточнения фактов касательно убийства журналистов.