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САА отразили внезапное нападение боевиков на севере Хама

13:56   7 Июня 2019
Россия

Адвокаты Калви заявили, что он не приедет на ПМЭФ

Адвокаты Калви заявили, что он не приедет на ПМЭФ

Адвокаты арестованного главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви со ссылкой на него сообщили, что его поездка на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), скорее всего, не состоится.

«Адвокаты Калви сообщают, что он выразил им сожаление в связи с тем, что его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам», — цитирует РИА Новости слова адвокатов.

Напомним, гражданина США арестовали в середине февраля. Следствие подозревает его и еще пятерых фигурантов дела в хищении 2,5 миллиардов рублей. Ранее арест Калви решили продлить еще на три месяца — до середины июля.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.

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Автор: Арсений Аскольский
#пмэф #калви

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