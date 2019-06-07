Общественники из Европы посетят Крымский мост

Европейская делегация общественников посетила Республику Крым с ознакомительным визитом, рассказал глава комитета парламента полуострова по межнациональным отношениям Юрий Гемпель РИА Новости 7 июня.

Среди делегатов 14 представителей Бельгии, Люксембурга и Франции, уточнил парламентарий.

«В их числе общественники, люди интеллектуального труда и один чиновник», — добавил он.

Собеседник рассказал, что делегация уже направилась в Керчь, чтобы посмотреть на Крымский мост и поговорить со строителями. Переправа станет одним из первых объектов, с которыми ознакомятся европейцы. Помимо этого, им предстоит встреча с депутатами и представителями национально-культурных общин Крыма.

Крымский мост, который также называют Керченским, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были окончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Грузовое движение стартовало 1 октября прошлого года. Железнодорожное сообщение планируется ввести в декабре текущего года.