Минздрав не намерен повышать порог детства с 18 лет до 21 года

Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она сказала журналистам, что в настоящий момент во Всемирной организации здравоохранения действительна классификация, согласно которой период детства заканчивается 18 годами. Однако многие страны, в том числе европейские, расширяют эти границы до 21 года, отметила она.

Определение границ детства не является исключительно медицинским вопросом, он носит более комплексный характер, добавила министр.

Ранее на сессии в рамках ПМЭФ было заявлено, что Минздрав обсуждает возможность повысить возраст для продажи табака и алкоголя до 21 года. ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня.