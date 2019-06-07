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13:29   7 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность

Артак Зейналян ушел в отставку с поста министра юстиции Армении без объяснения причин.

«Зейналян подал прошение об отставке», — сообщила глава управления информации и по связям с общественностью Минюста Лусине Мартиросян РИА Новостям.

Министр Зейналян находился в должности с весны прошлого года. В своем Facebook он написал, что занятие поста стало для него «сверхответственным шагом», нацеленным на решение правовых проблем. Незадолго до Зейналяна свою должность покинул врио главы Высшего судебного совета Армении Геворг Даниелян.

Напомним, 19 мая премьер-министр страны Никол Пашинян объявил в Facebook о начале «второго этапа революции» в Армении и призвал граждан блокировать все здания судов страны. Он заявил, что ожидает общенациональной поддержки.

Министр юстиции Армении покинул должность

В ответ на слова премьер-министра президент Армен Саркисян попросил жителей страны соблюдать конституцию и сохранять спокойствие, но сторонники Пашиняна 20 мая начали перекрывать входы в Конституционный суд Еревана из-за решения освободить экс-президента Роберта Кочаряна.

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Автор: Александра Леснова
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