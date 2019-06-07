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13:35   7 Июня 2019
Россия

Интернет-ресурсы начнут блокировать за пропаганду отказа от прививок

Интернет-ресурсы начнут блокировать за пропаганду отказа от прививок

Интернет-ресурсы, пропагандирующие отказ от прививок, будут блокироваться. Законопроект с такой идеей уже подготовлен, проходит обсуждение. Об этом 7 июня пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову. 

По словам Сковрцовой, такой законопроект уже подготовлен. Сейчас он обсуждается.

«Нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать», — сказала она. 

«Политика сегодня» напоминает, что Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром». Мероприятия форума пройдут под девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #скворцова #отказ от прививок

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