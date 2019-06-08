«Роскосмос» вернется на Венеру, чтобы изучить парниковый эффект

Совет Российской академии наук ведет речь о начале финансирования проекта «Венера-Д», предназначенного для длительных исследований Венеры. В ближайшее время 17 миллиарда рублей нужно для первых этапов опытно-конструкторских работ. Обращаться за ними будут в Роскосмос.

Задачами космического проекта «Венера-Д» являются исследования природы парникового эффекта, происхождения и эволюции атмосферы, поиск вулканической активности и изучение поверхности планеты и ее взаимодействия с атмосферой. Для их решения аппарат проведет минимум 2-3 часа на поверхности планеты.

«Д» в названии космического проекта значит «Долгоживущая». Эксперты ожидают, что аппарат побьет рекорд по пребыванию на второй планете от Солнца советских миссий. До этого времени станции находились на венерианской поверхности лишь до полутора часов. Однако продержаться намного дольше предшественников не получится. Электроники, способной работать дольше трех часов на Венере, пока не существует не только в России, но и мире. На поверхности планеты, носящей имя латинской богини любви, слишком жарко— 477 градусов по Цельсию, а давление в 93 земных атмосферы превращает углекислый газ в полужидкость.

Популяризатор космонавтики, научно-популярный блогер Виталий Егоров объясняет целесообразность проекта не только научным значением, но и политическим. Эксперт считает, что «Венера-Д» — это стремление обеспечить преемственность успеха Советского Союза на Венере. При определении научных целей в космосе важную роль играет первенство. Возможность найти то, что до нас никто не находил.

«У Советского Союза были успешные экспедиции с беспилотной посадкой. Это не смогли повторить другие страны. Если у нас не очень хорошо ладится, допустим, с Марсом, то Венера - по-прежнему наша планета», — отмечает Зеленый Кот.

По словам блогера, исследовать Венеру проще из-за того, что она менее интенсивно изучается. К тому же, посадку на Венеру реализовать гораздо проще благодаря плотной атмосфере, нежели на Марс или Луну.

«Если мы запускаем десятую миссию на Марс, то целесообразно ставить на нее приборы такие, которые на Марс еще не летали. Если же мы запускаем первую, условно, миссию на Венеру, то поставить можно что угодно. И открытия будут важные, резонансные и уникальные», - рассказывает специалист.

Практический интерес к Венере диктован ее родством с Землей. Эти две планеты по праву зовутся сестрами-близнецами. Перед всеми миссиями, отправляемыми на Венеру, стоит задача разгадать тот факт, почему издалека планеты похожи, а вблизи — нет. Миссия «Венера-Д» оставляет надежду на объяснение этого феномена. Информация об устройстве Венеры в этом контексте полезна не только для удовлетворения любопытства, но и для исследования особенностей Земли.

«Благодаря изучению Венеры появился такой термин, как «парниковый эффект». Удалось понять, что подобные условия возможны и на Земле. Эффекты, связанные с концентрацией парниковых газов в атмосфере, работают и там, и там. Венера уже помогла в исследовании климата Земли. Возможно, дальнейшие уточнения климатических моделей, используемых на Земле и проверяемых по Венере, позволят проверить точность этих моделей или найти новые, которые будут работать для всех планет», — считает эксперт.

Расчеты показывают, что если не «парниковый эффект» на поверхности Венеры было бы холоднее в 6 раз — 80 градусов. Нагревают планету углекислый газ и пар, который никак не может стать водой. Вместе они интенсивно поглощают жар от поверхности.

Проект разрабатывается совместно с коллегами из NASA. Представители российской стороны — Роскосмос, Институт космических исследований, Геохи РАН, НПО имени С.А. Лавочкина и ЦНИИмаш. С американской стороны принимают участие представители штаб-квартиры и научных центров NASA, университетов и исследовательских центров. Это первый совместный проект, когда NASA участвует в межпланетной миссии России, а не наоборот.

«Межпланетные программы практически все международные. На индийском аппарате летают американские приборы , на китайском — голландские приборы, на американском — русские. В исследовании солнечной системы такое сотрудничество скорее норма, чем исключение. В данном случае продолжается хорошо себя зарекомендовавшая практика совместных исследований», — комментирует сотрудничество блогер.

Упоминания о российском проекте «Венера-Д» впервые появились еще в 2005 году. Тогда запуск аппарата планировался на 2015 год, однако планам было не суждено воплотиться. Сегодня запуск «Венеры-Д» планируется на период с 2026 по 2031 год с помощью ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.